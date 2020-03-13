 

В московских аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов

13.03.2020, 13:59, Новости дня

В аэропортах Москвы 13 марта задержали и отменили более 60 рейсов.

Во Внуково задержано семь рейсов, три отменены, сообщил сервис «Яндекс.Расписания».

В Домодедово задержан 31 рейс, 16 были отменены, в Шереметьево задержаны три рейса.

Напомним, Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе в связи с сильным ветром, местами с порывами до 20-25 м/с, в период до 21.00 в столичном регионе.



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