В московских аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов

13.03.2020, 13:59, Новости дня

В аэропортах Москвы 13 марта задержали и отменили более 60 рейсов.

Во Внуково задержано семь рейсов, три отменены, сообщил сервис «Яндекс.Расписания».

В Домодедово задержан 31 рейс, 16 были отменены, в Шереметьево задержаны три рейса.

Напомним, Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе в связи с сильным ветром, местами с порывами до 20-25 м/с, в период до 21.00 в столичном регионе.