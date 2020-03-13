 

Правозащитники подали иск к властям США из-за системы распознавания лиц

13.03.2020, 13:59, Новости дня

Правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) подала иск к властям США из-за применения ими системы распознавания лиц в аэропортах, говорится в заявлении организации.

«Таможенно-пограничная служба США и управление по безопасности на транспорте за последние несколько лет значительно расширили использование технологии распознавания лиц в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу. По состоянию на июнь 2019 года таможенно-пограничная служба США просканировала лица более 20 млн человек, приезжающих в страну и выезжающих из нее. Некоторые крупные авиакомпании, включая Delta, JetBlue и United Airlines, сотрудничают с властями при создании системы слежки», – приводит заявление правозащитников ТАСС.

«В условиях, когда данная технология становится широко распространена, правительство может использовать ее для беспрецедентной слежки за передвижениями людей, ставя под угрозу их частную жизнь и гражданские свободы», – говорится в документе.

Правозащитники подали иск к министерству внутренней безопасности, таможенно-пограничной службе, управлению по безопасности на транспорте и службе иммиграционного и таможенного контроля «с целью придать огласке контракты правительства с авиакомпаниями и аэропортами по применению системы распознавания лиц в аэропортах».

Ранее пользователи Facebook из американского штата Иллинойс подали на компанию в суд за «незаконный» сбор биометрических данных.

Facebook выплатил 550 млн долларов жителям Иллинойса из-за технологии распознавания лиц. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Топ-10 самых популярных брендов электромобилей в 2019 году

12.03 / Гривна к евро подешевела до 29,05 грн/€

21.01 / Суд отменил 14 постановлений об обысках по делу ФБК

10.02 / Старт сезона американской серии NASCAR омрачен массовой аварией

25.02 / На «Камазе» могут ввести неполную рабочую неделю из-за коронавируса

13.02 / Крупнейший аэропорт России станет частным

11.02 / Американские военные попросили еще 3 миллиарда на создание гиперзвукового оружия

15.02 / Федор Смолов попал в заявку “Сельты” на игру с “Реалом”

27.02 / Обновление Android сломало смартфоны Xiaomi

07.02 / «На мёртвой планете Голливуда не будет» — Independent осудил «Оскар» за углеродный след

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика