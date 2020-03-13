 

Анджей Дуда не поедет в Россию из-за коронавируса – Reuters

13.03.2020, 13:53, Новости дня

Президент Польши Анджей Дуда не поедет в Россию в апреле из-за коронавируса и пропустит церемонии по случаю 10-й годовщины крушения самолета, в результате которого погибли президент Польши Лех Качиньский, глава центрального банка и представители высшего военного командования.

Самолет разбился в условиях сильного тумана над небольшим аэропортом недалеко от Смоленска.

Проведенное предыдущим правительством расследование выявило ошибку пилота.

«Президент не полетит в Смоленск… как он надеялся», – сообщил агентству Reuters знакомый с ситуацией источник в польском правительстве.

«Что касается премьер-министра, пока рассматриваются все варианты», – добавил он, подчеркнув, насколько важна эта дата.



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