 

Эстония закрывает школы и вводит ряд ограничений в связи с коронавирусом

13.03.2020, 13:52, Новости дня

Правительство Эстонии решило закрыть школы и запретить проведение массовых мероприятий до 1 мая, чтобы сдержать распространение нового коронавируса.

Правительство также сообщило о приостановке продажи билетов на круизы по маршруту Таллин – Стокгольм, в связи с чем акции судоходной компании Tallink потеряли более 6 процентов.

В Эстонии на данный момент зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом. Всего заболевание охватило 115 стран.

Эстонские власти также заявили, что люди, прибывающие в Эстонию из таких стран, как Италия, Китай, Иран, Южная Корея, Япония, Сингапур, а также их некоторых районов Франции, Германии и Испании, будут помещены в двухнедельный карантин.



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