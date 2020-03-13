“Я голосую за будущее”. Кемеровским школьникам предложили написать сочинение о поправках в Конституцию

13.03.2020, 13:52, Новости дня

Школьникам Таштагольского района Кемеровской области предложили поучаствовать в конкурсе школьных сочинений на тему поправок в Конституцию.

“Сочинение по Конституции предложено написать учащимся девятых классов всех школ города. Сейчас идет подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию. Есть дети, выбравшие обществознание для сдачи государственной итоговой аттестации. Они изучают Основной закон страны. Им и предложили поразмышлять о Конституции, ее значении в жизни человека, про будущее и так далее”, – рассказали в школе №10 города Таштагола.

В региональном департаменте образования отметили, что участие в конкурсе добровольное, он не входит в учебный план и оценки за сочинения не ставятся.

Ранее отец одной из учениц школы №10 города Таштагола пожаловался на то, что его дочь заставили писать сочинение на тему “Поправки в Конституцию – наше будущее”, а за отказ учительница грозилась поставить двойку. Родителям не понравилась тема сочинения, они посчитали, что детям малопонятна такая тема, а учителя ждут “розовых соплей” и описания “радужного будущего”:

“Пришлось помочь дочери. В пятницу сдаст, будем ждать оценку. Мы с женой прекрасно понимаем, для чего чиновники принуждают детей выполнять такие задания – ожидают розовых соплей на тему радужного будущего, гарантированного своей поддержкой голосования за поправки. Мое мнение: так они манипулируют детьми и их родителями, которые, конечно же, будут помогать своим детям получить пятерки, выливая на страницы весь елей, который им удалось извлечь из телевизора. Мы, конечно, написали иначе”, – рассказал отец девочки.

Поправки в Конституцию, инициированные Владимиром Путиным, были одобрены региональными заксобраниями за рекордные два дня. Многие люди выходят на пикеты и акции протеста из-за обнуления президентских сроков Путина, благодаря которому он сможет оставаться у власти до 2036 года.

Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля, этот день будет выходным. Голосовать за поправки можно только за все разом или против всех.