НБУ объявил аукцион по продаже валюты. Сумма интервенций Нацбанка за неделю превысит $1 млрд

13.03.2020, 13:52, Новости дня

Национальный банк Украины 13 марта проведет очередной аукцион по продаже валюты. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Нацбанк намерен продать до $200 млн по конкурентным заявкам от коммерческих банков. С начала недели регулятор уже продал на аукционах около $840 млн. Таким образом, общий объем интервенций НБУ за текущую неделю по итогам сегодняшних торгов может превысить $1 млрд.

Утром 10 марта, после понедельничного рекордного падения цены на нефть и обвала на мировых финансовых рынках, на открытии межбанка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$ – до минимума с сентября 2019 года, после чего НБУ начал выходить на межбанк с интервенциями.

На открытии торгов 12 марта курс при покупке составлял 25,8000 грн/$, при продаже – 25,8400 грн/$, на закрытии – 25,9900/26,0100 грн/$.

На 13 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 25,86 грн/$ (за два дня курс упал на 0,5 грн).

С начала года официальный курс гривны к доллару уже опустился более чем на 2 грн.

График: bank.gov.ua