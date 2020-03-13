 

Врачи сообщили о новой “эпидемии” в России

13.03.2020, 13:32, Разное

Российские врачи заявили о начале “эпидемии ожирения” в стране. Медики отмечают, что лишний вес имеют более 50% граждан от 30 лет, сообщает телеканал “Царьград”.

По словам специалистов, свыше четверти россиян страдают от ожирения. Виной тому высококалорийная пища и малоподвижный образ жизни. На появление лишнего веса также оказывает влияние нехватка витаминов и полезных минералов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Ким Кардашьян появилась на публике в увеличившей попу на два размера юбке

09.02 / Мнение: Лайнер Diamond Princess стал тюрьмой для заражённых: фото изнутри

02.01 / Александр Малинин с семьей уехали в Таиланд на новогодние каникулы

03.03 / В московском ТЦ полицейские ранили мужчину при задержании

26.01 / Учёные: Умеренное употребление алкоголя может увеличивать продолжительность жизни

06.02 / Наука: CRISPR-терапия справилась с миодистрофией Дюшенна у свиней

11.01 / «Самые близкие»: Кристина Асмус показала в Сети «семейную идиллию»

24.02 / Кэш-контроль

05.03 / В смартфоны Samsung Galaxy Note 20 может вернуться слот для карт microSD

20.01 / Microsoft предупредила пользователей об уязвимости в Internet Explorer

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика