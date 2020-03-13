Врачи сообщили о новой “эпидемии” в России

13.03.2020, 13:32, Разное

Российские врачи заявили о начале “эпидемии ожирения” в стране. Медики отмечают, что лишний вес имеют более 50% граждан от 30 лет, сообщает телеканал “Царьград”.

По словам специалистов, свыше четверти россиян страдают от ожирения. Виной тому высококалорийная пища и малоподвижный образ жизни. На появление лишнего веса также оказывает влияние нехватка витаминов и полезных минералов.