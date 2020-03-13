 

Мощный ураган в Москве начал убивать людей

13.03.2020, 13:32, Разное

В Москве появилась первая жертва мощного урагана, из-за которого в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Мужчина погиб в своем автомобиле, когда на него упало дерево, сообщает Life.

Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице. В момент падения дерева автомобиль находился в движении. От удара водитель потерял сознание, а машина проехала еще несколько метров и столкнулась с другим авто. На место происшествия вызвали скорую помощь, но медикам осталось лишь констатировать смерть пострадавшего. 



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