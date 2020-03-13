Начальника угрозыска и его подчиненную уволили за фотосессию в морге в Москве

13.03.2020, 13:30, Новости дня

Начальник уголовного розыска отдела МВД по району Щукино в Москве и его подчиненная были уволены после фотосессии в морге, сообщила пресс-служба столичного главка полиции.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что «управлением собственной безопасности ГУ МВД по Москве в ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска отдела МВД по району Щукино Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной, оперуполномоченного того же отдела старшего лейтенанта полиции Татьяны Пулрышевой на фоне тел умерших людей».

Снимок был сделан в одном из патологоанатомических учреждений столицы.

«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», – говорится в релизе.

Также к дисциплинарной ответственности привлечено руководство отдела.

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Начальник уголовного розыска отдела МВД РФ по району Щукино в Москве и его подчиненная были уволены после фотосессии в морге, сообщила пресс-служба столичного главка полиции.