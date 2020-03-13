В Кремле назвали «информационной диверсией» фейковые сообщения о поправках в Конституцию
13.03.2020, 13:30, Новости дня
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационной диверсией фейковые сообщения о поправке в Конституцию и подчеркнул, что этому нужно противодействовать.
Песков подчеркнул, что фейки – это «угроза» и «информационные диверсии», передает РИА «Новости».
«Рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать», – добавил он.
Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле, что надо разбираться с фейковыми сообщениями в мессенджерах о том, что в поправке в Конституцию может быть прописано перераспределение доходов от ресурсов России.
Ранее сообщалось, что все 85 региональных парламентов прислали в Совет Федерации свои постановления по итогам рассмотрения закона о внесении изменений в Конституцию, все отзывы положительные.
Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.
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