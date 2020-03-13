 

Недорогой аналог Mercedes-Benz G-Class получил 280-сильный турбомотор

13.03.2020, 13:30, Новости дня

Еще с осени в продажу поступил новый внедорожник Beijing BJ80, однако теперь в компании BAIC предложили усовершенствованную модификацию с повышенной производительностью.

Эксперты ранее неоднократно позиционировали внедорожник в качестве более недорогого исполнения немецкой модели Mercedes-Benz G-Class. Вместе с тем автомобиль имеет двухцветное исполнение, серебристые вставки на бамперах, а также стильные молдинги.

 Более агрессивный дизайн здесь достигается за счет внедорожного обвеса и улучшенных дисков. Под капотом новинки установили 3-литровый турбированный двигатель с мощностью 280 л.с. Стоимость модели с шестиступенчатым автоматом пока остается неизвестной, однако базовый внедорожник доступен от 298 тысяч юаней.



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