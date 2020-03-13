В Калифорнии Disney на месяц закроет Диснейленд из-за пандемии коронавируса

13.03.2020, 13:30, Разное

Пандемия коронавируса COVID-19 вынудила компанию Disney закрыть парк развлечений Диснейленд в Калифорнии и других городах по всему миру. В течение месяца посетителям не удастся попасть на территорию парка, а тем, кто уже забронировал места в отеле, будут возвращены деньги.

Компания Disney приостановит работу Диснейленда в субботу, а в понедельник, 16 марта, закроются отели, обслуживающие посетителей развлекательного комплекса. Администрация парка пообещала возместить финансовые издержки гостям, которым не удастся попасть в Диснейленд, а также обслуживающему персоналу. Всем работникам сохранят зарплату без задержек.

Несмотря на то, что в Калифорнии случаи заражения коронавирусом зарегистрировали у 179 человек, в самом парке таких инцидентов не выявляли. Сотрудники университета Джона Хопкинса установили, что сейчас данным вирусом заражены более 128 000 человек, из них 1600 проживают в США.