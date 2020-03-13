Кабмин выступил против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище

13.03.2020, 13:30, Новости дня

Правительство не поддерживает строительство целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию малых городов.

«Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а ее сильно ухудшит. Правительство однозначно не поддерживает эту идею, я думаю, что мы на этом вопрос закроем», – передает ТАСС слова Мишустина.

Напомним, в сентябре 2017 года Минпромторг предложил построить в РФ восемь ЦБК за 10,5 млрд долларов.