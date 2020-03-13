Buick показал четырехместный роскошный минивэн в Китае

13.03.2020, 13:30, Новости дня

Американский автогигант Buick продемонстрировал усовершенствованный минивэн на базе модели GL8.

В новинке предусмотрели в названии приставку Avenir, свидетельствующую о серьезных изменениях. Кроме того, теперь новинка получила четырехместный кузов и будет продаваться исключительно на китайском рынке. Также стоит отметить, американский бренд в минувшем году уже демонстрировал концептуальный минивэн.

Уже в текущем году состоится выход серийного экземпляра, который получит дизайн, схожий с прототипом. Производитель заинтересован в доработке сидений, применении ровного пола без ступеней. Приборная панель получила цифровые экраны, придающие салону более дорогой вид. Технические характеристики пока неизвестны.