Екатерина Стриженова поделилась секретами молодости

13.03.2020, 13:30, Разное

Телеведущая Первого канала Екатерина Стриженова вскоре отметит свое 51-летие, но возраст не мешает звезде выглядеть свежо и молодо. Секретами красоты она поделилась и со своими поклонниками.

Хорошая наследственность и правильный образ жизни значат очень много. Публичному человеку этого бывает недостаточно, ведь его появление на главном канале страны должно вызывать приятные эмоции. Кроме того, чтобы кожа выглядела здоровой и упругой, с возрастом необходимо прикладывать дополнительные усилия.

В интервью «Телепрограмме» Стриженова рассказала, что раз в полгода делает уколы красоты. Она считает, что лучшим днем для проведения бьюти-процедур является пятница, когда можно не спешить. Ведущая советует обязательно полежать под косметологическим лазером, тогда к понедельнику можно будет скрыть последствия вмешательства с помощью грима. Утром, когда стилист готовит её к выходу в эфир, она обязательно накладывает на область глаз аппликации-патчи, которые позволяют иметь не только ухоженную кожу, но и сохранить её молодость. Иногда она делает коллагеновую маску.

Стриженова стремится не пропустить время, когда требуются более кардинальные меры. Недавно она посещала пластического хирурга, но, по мнению специалиста, внешность знаменитости пока не требует серьезных преображений.