 

Новый кроссовер Nissan X-Trail подловили во время испытаний

13.03.2020, 13:30, Новости дня

Японская автокомпания Nissan в настоящее время проводит тестовые испытания обновленного кроссовера Nissan X-Trail.

В свою очередь, фотошпионы обнаружили и запечатлели данный экземпляр, тем самым указав его основные отличия от предшественника. Несмотря на плотную пленку, можно увидеть, что светодиодная оптика и задние фонари оказались более изящными и современными. Изменения коснутся не только кузова, но и салона кроссовера Nissan X-Trail. Сообщается о внедрении новой решетки радиатора, а также стильных бамперов.

Салон получит цифровую панель с парящим экраном мультимедийного центра. Блок управления климат-контроля получит сенсорное управление. Под капотом новинки установили 1,5-литровый турбированный мотор, а также стартер-генератор. Мощность пока неизвестна, а премьера пройдет до конца 2020 года.



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