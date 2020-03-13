OnePlus 7T и 7T Pro получили бета-версию прошивки OxygenOS

13.03.2020, 13:30, Разное

Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro получили бета-версию новой прошивки OxygenOS, созданную на базе Android. Она не только исправила некоторые недочёты операционной системы, но и позволила существенно дополнить функционал телефона.

Главной особенностью нового обновления OxygenOS можно считать обновление безопасности, содержащее февральские правки. Таким образом, OnePlus 7T и 7T Pro получили улучшенную защиту от взлома и появления в устройстве потенциально нежелательного программного обеспечения. Также появилась функция, позволяющая добавлять субтитры в режиме реального времени. Программа способна в полностью автоматическом режиме обнаруживать источник речи и генерировать субтитры к нему с высокой точностью.

Помимо субтитров и обновления безопасности, OxygenOS для OnePlus 7T и 7T Pro заметно улучшает работу с ОЗУ. Нововведения затронули и систему жестов при включённом дисплее, сделав работу этой функции намного точнее и быстрее. Обновления можно обнаружить и в приложении «Телефон», которое теперь показывает гораздо больше необходимой информации. Разработчики отметили, что это пока только бета-версия OxygenOS, но уже в ближайшее время она должна обновиться до полноценной.