 

В Кремле заявили о запасе прочности российской экономики

13.03.2020, 13:28, Новости дня

Россия обладает достаточным запасом прочности, чтобы нивелировать негативное влияние коронавируса на экономику, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Возникшая ситуация с коронавирусом стала определенным триггером, ускорила процессы, спровоцировала их обостренное проявление. РФ обладает, благодаря заранее принятым мерам, возможностью демпфировать негативный эффект от этой мировой конъюнктуры», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, ситуация в мире не статична, поскольку существуют различные колебания и волатильность помимо коронавируса. 

«До того, как возникла ситуация с коронавирусом, существовали разные негативные прогнозы в отношении мировой экономики. Например, была отчетливая тенденция на сокращение спроса на нефть и на нефтепродукты», – отметил он.

Песков подчеркнул, в Кремле будут следить за развитием ситуации, однако уже сейчас «есть задел прочности».

Ранее Песков заявлял, что в будущем возможно наступление глобальной экономической рецессии, и влияние коронавируса является одним серьезных факторов. 

Накануне экономический прогнозист и обозреватель Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил, что миру предстоит пережить еще один финансовый крах, и на этот раз он будет намного хуже.



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