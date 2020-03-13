УЕФА перенес на неопределенный срок все матчи в еврокубках

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13.03.2020, 13:28, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были пройти на следующей неделе, на неопределенный срок из-за коронавируса, информирует пресс-служба организации.

«В свете событий с распространением коронавируса в Европе и связанных с этим решений, принятых различными правительствами, все матчи клубных соревнований УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются. Это включает в себя оставшиеся матчи Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, все матчи Лиги Европы (19 марта), все матчи Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта)», – передает ТАСС заявление УЕФА.

Тем временем все соревнования под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV) отложены до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом, за исключением полуфинальных матчей мужского Кубка CEV между новосибирским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» передает РИА «Новости».

Матчи «Локомотива» и «Зенита» пройдут по расписанию по решению CEV, так как клубы представляют одну страну. Игры состоятся 19 и 26 марта в Новосибирске и Санкт-Петербурге соответственно.

Ранее предматчевые рукопожатия в играх УЕФА запретили из-за коронавируса.



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