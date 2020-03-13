Сотрудников RT перевели на удаленную работу

13.03.2020, 13:28, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что некоторых сотрудников телеканала временно перевели на удаленную работу.

Симоньян сообщила в Telegram, что «приняли решение всех, кто может работать дистанционно, отправить работать дистанционно».

«В ньюсрумах, аппаратных и офисах останется минимум людей. От греха подальше», – добавила она.

Ранее в Кремле рассказали о защите президента РФ Владимира Путина от коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.