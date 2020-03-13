Личное: Гадалка и сила веры

13.03.2020, 13:18, Разное

Моя подруга Настя очень любила таскаться по гадалкам. Чуть что в жизни не заладится — тут же идёт за советом к очередной шарлатанке. Я всегда считала такое поведение несусветной глупостью, пока Настёна не доказала мне обратное.



Фото: depositphotos.com

Нет, кукушечкой я не поехала и в магию не поверила.

Поверила я в другое.

В силу веры.

Гадалка предсказала моей подруге, что та выйдет замуж за богатого мужика, который влюбится в неё до умопомрачения и будет пылинки с неё сдувать.

Мне такой расклад показался крайне маловероятным.

Настя — женщина средних лет, средних внешних и умственных способностей, есть ребёнок. Если такой и светит влюблённый миллионер, то только в говно-сериале на телеканале «Россия».

Однако моя подруга — непонятно, правда, на каком основании — гадалке поверила. Наверное, потому, что наивна.

Я ей говорю:

– Куда деньги тратишь, дура?

А она — в ответ:

– Да пофиг! Я за миллионера скоро замуж выйду, и он будет меня обеспечивать.

Можете представить, как сильно оскорбляли мой разум подобные заявления, которых, кстати, было много?

Впрочем, несмотря на мой сарказм Настя пребывала в полной и абсолютной уверенности, что скоро в её жизни появится муж-миллионер.

Девка ушла в отрыв. Расслабилась, загуляла: рестораны, ночные клубы, всё у неё стало как-то легко и просто.

Насте стало легко с самой собой, со своей жизнью, со своим будущим, которое ей теперь виделось делом решённым. И окружающим с ней тоже стало как-то, знаете ли, легко.

И когда в окружении моей подруги оказался тот самый миллионер, она, вместо того, чтобы нервно пытаться его захомутать, совершать ошибки, сомневаться в себе и своей привлекательности, как это делают многие женщины, пожала плечами и сказала: «Ну, вот оно и случилось».

Пока роман развивался, Настя была спокойна и просто узнавала будущего мужа вместо того, чтобы его на что-то там продавливать, изводить себя ревностью, подозрениями и страхом по поводу того, что будет дальше.

Дальше всё было прекрасно: свадьба, двое детей, хорошая, комфортная жизнь в любви и взаимоуважении.

И за что, казалось бы, высокоранговому мужику уважать простую женщину Настю? Да, хотя бы за железобетонную веру в себя, которую ей, кстати, вбила в башку та самая гадалка-шарлатанка.

К чему это я? Ах, да: сила веры — это не просто два рядом стоящих слова. Это — мощнейшая энергия, созидающая или, напротив, разрушающая вашу жизнь.

Вы получите ровно то, во что вы верите. Приготовились в течение последующих 30 лет выплачивать ипотеку, экономя на всём: отдыхе, красивом нижнем белье, хорошем автомобиле? Именно это вы и получите.

Знаменитостями, миллионерами, президентами становятся те, кто верит в то, что богатая, насыщенная, полная власти и возможностей жизнь — это для них.



Фото: Соцсети

Жёнами оладухов, сутулыми менеджерами низшего звена на окладе, заложниками ипотеки становятся те, кто верит в то, что на большее им рассчитывать не приходится.

Хотите денег? Поверьте в то, что они к вам липнут! Поверьте, как верят дети: искренне, серьёзно, всей душой!

И отправьте свой посыл миру в виде конкретного действия.

Какого?

Да, лотерейный билет хотя бы купите!

Лотерея Powerball разыгрывает 120 миллионов долларов. Кому-то обязательно повезёт! Почему бы не вам?

Дайте понять миру, что вы готовы к большим деньгам!

Ну, вот положа руку на сердце, ответьте: неужели не чувствуете себя достойными больших денег?

Прислушайтесь к себе и скажите, как есть: достойны или недостойны вы больших денег? Почему?