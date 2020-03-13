 

В России начались продажи Skoda Karoq в базовой комплектации

13.03.2020, 13:07, Разное

Компания Skoda пояснила о начале продаж базовой комплектации Skoda Karoq в РФ. Стоимость версии Active составляет примерно 1,3 миллиона рублей.
Автомобиль Skoda Karoq работает на базе силового агрегата на 1,4 литра при мощности в 150 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливают МКПП на 6 ступеней. Также в РФ доступна вариация с автоматическим вариатором, но ее стоимость составляет примерно 1,45 миллиона рублей.

Салон версии Active выполнен в классическом для линейки стиле. Автомобиль получил современную аудиосистему с 8 динамиками, четыре независимые подушки безопасности, мультируль с кожаным чехлом и подогрев передних кресел. На торпеде разместилась мультимедийная система с большим дисплеем на 8 дюймов. Информация с бортового компьютера выводится на отдельный экран.

Кроссовер также имеет пакет опций First Edition, предоставляемый всем клиентам бесплатно. В его состав входит двухзонный климат-контроль с индивидуальным регулированием, задний парк-троник и система контроля дистанции. При желании владелец транспортного средства может активировать ограничитель скорости и установить его значение самостоятельно. Автомобиль Skoda Karoq уже доступен у всех официальных дилеров в России.



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