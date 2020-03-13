Зрители раскритиковали заменившего Шепелева в шоу «На самом деле» Тимура Еремееева

13.03.2020, 13:07, Разное

Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев несколько недель назад рассказал об уходе с Первого канала. Вместо него шоу «На самом деле» теперь ведёт Тимур Еремеев, однако зрители раскритиковали его «в пух и прах», назвав «клоном» экс-ведущего.

Программа «На самом деле», лишившаяся Дмитрия Шепелева, который вёл её несколько лет, впервые вышла на экраны с Тимуром Еремеевым, ставшим известным после заявлений о том, что он внебрачный сын Спартака Мишулина. Вскоре после этого ему предложили стать ведущим «Семейных тайн», а после ухода с Первого канала Шепелева — «осиротевшего» шоу. В комментариях под постами экс-ведущего зрители делятся своим мнением о «новом лице» программы и большинство критикует Еремеева.



Многие фолловеры остались недовольны первым выпуском без Дмитрия Шепелева, говоря, что сейчас видят на экране «клона», не идущего ни в какое сравнение с «оригиналом». Некоторые считают, что Тимур Еремеев ведёт себя «наигранно и неестественно», поэтому на него «смотреть неприятно», хотя он и старается во всём подражать бывшему ведущему. При этом сам Еремеев не собирается реагировать на критические замечания, говоря, что для него на первом месте всегда будут герои шоу, истории которых он «пропускает через себя» и будет стараться им помочь разобраться в сложных жизненных ситуациях.