Владелец Asos, потерявший троих детей в терактах на Шри-Ланке, стал отцом двойни

13.03.2020, 13:06, Разное

Прошлогодний праздник Пасхи омрачился для христиан Шри-Ланки ужасной трагедией: утром – прямо во время праздничной службы – произошла серия терактов в церквях и отелях (8 взрывов); число жертв было около 300 человек, а пострадавших почти в 2 раза больше – более 500. В числе погибших оказались и трое детей Андерса Хольха Повльсена, самого богатого человека Дании, одного из самых богатых людей мира, совладельца онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller. Всего Андерс и его жена Энн воспитывали четверых – трое дочерей Альму, Астрид, Агнес и сына Альфреда. Из них в живых осталась лишь Астрид.

Меньше чем через год в жизнь этой семьи вновь вернулось счастье в лице двух девочек-близняшек, которые появились на свет позавчера. Семейство рассказало об этом датской газете Jylland Posten:

В среду, 11 марта, Андерс Хольх Повльсен и его жена Энн Сторм-Педерсен стали родителями двух очаровательных близняшек. Беременность протекала хорошо, и роды прошли легко, без осложнений. Семья невероятно счастлива, малыши вернули в эту семью радость и жизнь.

Андерс Хольх Повльсен

Отметим, что Андерс и Энн ведут закрытый образ жизни. Известно только, что они познакомились в тот момент, когда Энн пришла устраиваться на должность директора по продажам в его компанию. Forbes назвал Андерса самым богатым человеком Дании и оценил его доход в 5,4 миллиарда евро.