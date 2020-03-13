Вайнона Райдер поддержала Джонни Деппа в его судебных разбирательствах с Эмбер Херд

13.03.2020, 13:06, Разное

Джонни Депп и Эмбер Херд официально расстались три года тому назад. Бракоразводный процесс звезд начался со скандала и судебных разбирательств на тему домашнего насилия, а завершился на благородной ноте – супруги объявили, что претензий друг к другу не имеют. Взаимные обвинения появились позже, когда в 2018 году Эмбер, несмотря на подписанный ею договор о неразглашении, начала публично рассказывать о жизни с Джонни, его пьянках и побоях. На что Депп подал на Эмбер в суд – за клевету. Кто прав, кто виноват, присяжные не могут решить уже два года.

Дело Деппа и Херд напоминает бесконечную игру в пинг-понг. В ответ на сенсационные доказательства о том, что не Джонни, а, наоборот, Эмбер поднимала на него руку, Херд представляет переписку Деппа с друзьями, где он предлагает ее утопить, а после сжечь труп. Шах и мат или ничья? Новое заседание по делу бывших супругов намечено на 23 марта и продлится 10 дней, после чего суд вынесет окончательное решение. А потому любые свидетельства могут оказать решающее влияние на исход непрекращающейся судебной тяжбы.

Как стало известно The Blast, на защиту Джонни Деппа встала его бывшая возлюбленная Вайнона Райдер. Актриса, с которой Джонни связывали 4 года романа, выступила с заявлением:

Я не хочу никого называть лжецом, но из моего опыта общения с Джонни невозможно поверить, что такие ужасные обвинения являются правдой,

– приводит подробности судебных показаний Вайноны Райдер издание.

Джонни Депп и Вайнона Райдер

Актриса, которая начала встречаться с Деппом в 1989 году, рассказала о своих отношениях с экс-возлюбленным.

Я очень хорошо знаю Джонни много лет. Мы были вместе как пара в течение четырех лет, и я до сих считаю его своим лучшим другом, близким и родным человеком. Наши отношения с ним были одними из самых важных в моей жизни,

– рассказала Райдер.

Что же касается обвинений в адрес Деппа в домашнем насилии, Вайнона прокомментировала это так:

Понятно, я была там во время его брака с Эмбер. Но мой опыт настолько сильно отличался от того, что она описывает, что я была абсолютно шокирована, смущена и расстроена, услышав обвинения против Джонни.

Актриса добавила:

Сама мысль о том, что он невероятно жестокий человек, очень далека от того Джонни, которого я знала и любила. Я никак не могу смириться с этими обвинениями.

Райдер утверждает, что мужчина, которого она знала во время их романа, никогда не был жестоким или оскорбительным по отношению к ней или кому-либо еще.

Я знаю его только как действительно хорошего человека – невероятно любящего, чрезвычайно заботливого парня, который защищал меня и людей, которых он любит. С ним я чувствовала себя как за каменной стеной, – заключила Вайнона.