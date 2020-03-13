Мнение: Израильский депутат о ситуации в Израиле

13.03.2020, 13:00, Разное

Занимательное интервью с свежеизбранным депутатом израильского парламента от "Объединенного списка" о текущем положении в Израиле.

Доктор Офер Касиф, член израильского Кнессета, представляет в нем «Объединенный список». Этот политический альянс коммунистической партии Хадаш и трех арабских партий Израиля получил на только что состоявшихся выборах 15 из 120 депутатских мест. В интервью LIVA депутат рассказывает о задачах своей партии, указывает на социально-экономические противоречия израильского общества резко критикует политику сегрегации и делится своим видением будущего страны.

– «Объединенный список» является сейчас единственной реальной оппозицией существующей политический системе. Какими вы видите политические цели и задачи этого блока?

– Да, сейчас мы ведущая оппозиционная сила в Израиле – как по численности активистов, так и по содержанию нашей программы. Потому что мы выражаем решительное неприятие оккупации палестинских территорий, и безумного капитализма, господствующего в израильском обществе.

Посмотрите, что происходит сегодня с коронавирусом. Израиль один из первых среди развитых стран по количеству смертей от инфекционных заболеваний. Это является результатом многолетней капиталистической политики по переводу средств в частную медицину. Сегодня мы видим, что система здравоохранения рушится на глазах – люди умирают в переполненных палатах, нет достаточного количества врачей.

Мы боремся за интересы социально необеспеченных слоев населения. И наша задача состоит в том, чтобы эта страна стала государством, которое основано на равенстве всех граждан – а не государством-оккупантом, государством апартеида.

– Произойдет ли возвращение к классовой повестке – в том числе, внутри самого «Объединенного списка», который как является коалицией нескольких партий с достаточно разными идеологическими позициями?

– Прежде всего, хотел бы отметить – внутри «Объединенного списка» есть общая договоренность по поводу экономической программы. В отличие от других партий блока, мы в партии Хадаш стоим на левых и классовых позициях. Но наши партнеры приняли нашу экономическую программу – и в экономических вопросах они голосовали так, как мы просили. Полагаю, что так будет продолжаться и в дальнейшем.

Я также считаю, что «Объединенный список» надо рассматривать с классовых позиций. Национальное угнетение, эксплуатация по национальному признаку – это часть классовой эксплуатации. Когда Ленин говорил о праве на самоопределение он, в том числе, подчеркивал, что национальное самоопределение снижает враждебность между народами и создает предпосылки для классовой борьбы. Выступая за самоопределение палестинцев, демократически настроенные евреи ведут борьбу за классовое освобождение.

– Я бы хотел затронуть тему краха израильской «патриотической» левой, напомнив нашим читателям, что в течение десятилетий она была правящей силой в этой стране, и Израиль во многом походил на однопартийное государство. По итогам последних трех выборов националистическая левая практически исчезла с политической карты страны. Как это можно объяснить?

– Я хотел бы представить здесь марксистский анализ. Когда мы проводим диалектическое исследование социальных явлений – в особенности, исторического развития – мы обращаем внимание на противоречия в тех или иных явлениях. Системные внутренние противоречия ведут к кризисам, что в итоге создает предпосылки к возникновению нового общества.

То же самое я хотел бы сказать о сионизме. Помимо того, что он представляет собой колониальное движение с упором на еврейское превосходство, в нем содержится внутреннее противоречие, обозначившееся с момента возникновения этого государства. Почти все тенденции сионизма, начиная с 1948 года, пытались убедить себя, жителей Израиля и весь мир в том, что образованное в Палестине еврейское государство может быть демократическим и демократическое государство может быть еврейским. С нашей точки зрения, это нелепость –поскольку в стране живет два народа, один из которых просто игнорируется при подобном подходе.

Итак, были небольшие группы слева, которые говорили, что государство может быть только демократическим, и были небольшие группы в крайне правом лагере, говорившие, что государство может быть только еврейским. А большинство правящих элит, включая как Ликуд так и Аводу (ведущие в прошлом политические силы консервативного и либерального толка – прим.ред.), утверждали, что эти вещи совместимы, и Израиль может быть и еврейским и демократическим.

Избранный в 1984 году в Кнессет Меир Кахане (радикальный религиозно-националистический политик – прим.ред.) был первым кто однозначно сказал: «еврейское» и «демократическое» не совместимые в данном смысле, понятия и он не хочет демократического государства. После убийства Рабина мы видим, что эта позиция становится трендом – все больше партий выдвинули понятие «еврейское» и опустили понятие «демократическое». Кто то говорит об этом без обиняков, кто то уклончиво – но это общее место. Сам премьер-министр Нетаньяху утверждает, что не может быть правительства, основанного на голосах арабов, называя это демократией – хотя такое положение дел не имеет с демократией ничего общего.

Сегодня мы видим, что правые становятся откровенно фашистской, расистской и антидемократической силой, а остальные капитулируют перед их напором. По сути, только мы продолжаем отстаивать в израильской политике ценности демократии, от которых отказались в пользу национализма те же «леволиберальные» Авода и МЕРЕЦ.

– Что представляет собой современная политика израильского правительства?

– Эта политика направлена на продолжение оккупации палестинских территорий. За последние пять лет она стала более насильственной и жестокой – я бы сказал, более смертоносной. В Газе существует гетто и в нем почти каждый день убивают людей – иногда посредством обстрелов и бомбардировок, или посредством блокады, которая не допускает доставку самых необходимых продуктов и медикаментов. Жители Газы не имеют свободы передвижения – включая тех, кому требуется лечение, и очень немногие получают разрешение на выезд для получения медицинской помощи за границей.

97% воды в Секторе Газа не пригодно к употреблению вследствие израильской политики. Израильский контроль над электроэнергией, морем и воздушным пространством не позволяет палестинцам развивать свою экономику. Рыбаки не могут выйти на лов рыбы, ограничение поставок электроэнергии сказывается на работе больниц, которые не могут отапливаться в зимнее время и охлаждать воздух для пациентов летом.

В оккупированном Восточном Иерусалиме, в присоединенных к Израилю деревнях, таких как Исауийя, власти проводят садистские акции – например задержания возвращающихся из школы детей в возрасте 10-12 лет и беспорядочную стрельбу. Разумеется, у проживающих там палестинцев нет свободы передвижения и свободы слова. В Восточном Иерусалиме и на Западном Берегу могут арестовать за пост с осуждением оккупации. У палестинских журналистов не свободы печати во всем, что касается политики Израиля, и они регулярно подвергаются задержаниям. Это делается на основании «Положения о чрезвычайном положении», принятого в колониальную эпоху британского мандата, а также новых законодательных актов.

В Восточном Иерусалиме палестинцев выбрасывают из их домов – например, в Силуане были выселены целые семьи, а не их место были заселены представители самых экстремистских организацией ультраправых поселенцев. В долине реки Иордан поселенцы и армия разрушают палестинские колодцы, чтобы сделать условия жизни неприемлемыми. Многие деревни не имеют воды и электричества. Все это политика этнических чисток, которые определяются международным законодательством как «применение силы и запугивания, с целью заставить людей определенной национальности или этнической группы покинуть свое место жительства». Израиль делает именно это.

В городе Хеврон установлен режим, который еще хуже, чем в Южной Африке эпохи апартеида. Есть целые улицы, по которым могут ходить евреи и не могут ходить арабы, есть раздельные шоссе. Я лично посетил улицу, которая закрыта для машин проживающих там палестинцев, но открыта для израильтян, которые имеют там гаражи и приезжают чинить свои автомашины. Нетаньяху ужесточил эту политику, и будет ужесточать ее и дальше – если останется у власти.

– При этом 20% граждан Израиля – неевреи, не говоря уже о массе палестинских неграждан, трудовых мигрантов и биженцев.

– Расистская политика дискриминирует все эти категории населения. И она подкрепляется неолиберальной политикой. Начиная с 1990-х годов, когда Нетаньяху впервые стал премьер-министром, а затем министром финансов, он несет главную ответственность за развал социального государства в этой стране. Безумная приватизация в области образования, медицины и социальной сферы привела к тому, что число бедных выросло, а их нищета усугубилась. Израильские школьники занимают последние места в мире по уровню знания математики и пониманию прочитанного материала. Сегодня вы не найдете людей из небогатых семей, которые могли бы себе позволить приобрести квартиру. Условия ухода за престарелыми людьми являются в Израиле одними из худших среди развитых стран.

– До 30% израильских работников получают минимальную заработную плату…

– Больше того, большинство работников не организованы в профсоюзы, многие работают через подрядчиков и становятся жертвами жестокой эксплуатации. Нетаньяху и его сподвижники также несут за это прямую ответственность.

– Но при этом существует много мифов об «израильском социализме» и эпохе кибуцев. Некоторые даже заявляют: «все проблемы Израиля от того что в нем слишком много социализма».

– Люди должны знать, что кибуцев больше нет. Осталось только название. Абсолютно большинство кибуцев приватизировано. Кое-где остались социальные институты для пенсионеров, а в других местах пенсионеров просто выбросили на улицу. Лишь очень немногие кибуцы остались тем, чем они были раньше.

– А как насчет утверждения о том, что в Израиле много государственных монополий, которые являются следствием социализма?

– Когда у нас говорят о госмонополиях, речь обычно идет о крупных компаниях, самыми заметными примерами которых являются производящая электричество «Хеврат ха-Хашмаль», или управление морскими портами. Они действительно нуждаются в реформах, и существующие проблемы лицемерно используют для того, убедить общество в необходимости приватизации этих структур, с последующим увольнением их работников. Но приватизация – не решение, она самая большая проблема. И от нее выигрывают только капиталисты, которые контролируют как финансы, так и реальный сектор израильской экономики – банки, страховые компании, промышленность и торговые сети. Кроме того, они управляют прессой. Все это дает им полный контроль над экономикой и трудящимися – что все время пытаются от нас скрыть.

– Какова стратегия «Объединенного списка» для агитации в еврейском секторе израильского политикума?

– Мы обращаемся ко всем, и в этом состоит наше уникальное отличие от остальных политсил – например, от религиозных партий, которые обращаются только к религиозным гражданами, или от правых партий, отстаивающих интересы капиталистов.

Мы обращаемся ко всем – но прежде всего, к социально ущемленным слоям израильского общества. Под ним мы, прежде всего, подразумеваем арабское население – но не только. К примеру, мы работаем с ортодоксальными евреями, потому что эта группа эксплуатируется правящей верхушкой, и ведем для этого пропаганду на идиш. Мы помогаем выходцам из Эфиопии – эта еврейская община страдает от ужасных социально-экономических условий, от белого расизма и произвола полиции.

Мы обращаемся и к выходцам из бывшего Советского Союза, которых эксплуатируют на рынке труда и делают объектом подстрекательства, унижений и расистских нападок. Есть места, где абсолютное большинство работников являются русскоязычными – например, сеть супермаркетов «Тив-там», которые печально славятся ужасными условиями труда. У них нет профсоюза, они получают минимальную заработную плату, имеют ненормированный рабочий день. Этих людей цинично использует правых политик Либерман, который пытается отвлечь их внимание от классовой эксплуатации разговорами о «национальном превосходстве».

Есть и другие примеры нашей работы – например мы помогаем борьбе людей, которых выселяют из домов, чтобы застроить их район элитным жильем. Словом, мы обращаемся к каждому, кто нуждается в помощи, призывая к совместной борьбе против угнетателей.

– И последний вопрос. На протяжении многих лет компартия выступала за построение двух государств – еврейского и палестинского, которые мирно существовали бы бок о бок. А как вы относитесь к возможности обустроить общее демократическое государство для двух народов?

– Официальная позиция «Объединенного списка», с которой согласились все участники нашего блока, разделяет концепцию создания двух государств. Я не думаю, что кто-то среди нас принципиально возражает против единого демократического государства. Мы просто считаем, что два государства это – это достойное и реальное решение существующей сегодня проблемы. Если в дальнейшем две стороны проявят желание добровольно объединиться в конфедерацию или федерацию, пусть так будет. Но пока речь идет о праве на самоопределение палестинцев.

Артем Кирпиченок

http://liva.com.ua/myi-vedushhaya-oppoziczionnaya-sila-v-izraile.html – цинк

PS. Несмотря на победу партии Нетаньяху на выборах, она снова не смогла набрать необходимое кол-во мест в парламенте для формирования правительства и политический кризис продолжается. Кроме того, 17 марта в Израиле стартует судебный процесс по делу о коррупции Нетаньяху, которого обязали присутствовать в зале суда, где ему будут зачитывать обвинения. Нетаньяху обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.