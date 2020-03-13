Телеведущий Баженов: Поправка в Конституцию о защите животных поможет гуманизации общества

13.03.2020, 12:59, Новости дня

«Обновленная Конституция, в которой провозглашается обязанность правительства формировать в обществе ответственное отношение к животным – это Конституция гуманного общества», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Тимофей Баженов по поводу одобрения законодателями президентских поправок к Конституции.

«Конечно, есть негодяи, а именно так их нужно называть, которые считают, что есть проблемы поважнее, вопросы «про людей», а охрана животных совершенно не важна. Но она – тоже «про людей». Говорят: сегодня обидел котенка, а завтра – ребенка. Воспитании ответственного отношения к животным – а именно об этом идет речь в поправке в Конституцию – это большой шаг к гуманизации всего общества, всей страны. К сожалению, не всем людям это понятно», – сказал ведущий программы «Как устроен мир» Тимофей Баженов.

Напомним, что принятый парламентом и одобренный в регионах «президентский пакет» из 110 поправок в Конституцию включает в себя поправку в статью 114, где перечисляются полномочия правительства. В этот перечень добавлено «формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Такая поправка поможет сформировать «ответственное отношение к окружающей среде в целом и ответственное отношение к обществу, к людям», – подчеркнул Баженов. «Если мы не хотим, чтобы подобные «хабаровским живодеркам» отродья появлялись у нас в стране, мы должны с детства воспитывать в наших детях гуманное, отношение к животным. Это дополнение – важный вклад в воспитательную функцию государства, которое, слава Богу, возвращается», – отметил журналист.

Он добавил, что если раньше говорили, что поправки – это гарантии стабильности для будущих поколений, изменения системы и формирования новых условий, «то сейчас можно говорить, что это гарантия нашей более или менее стабильной жизни, именно нашей».

«Посмотрите, сколько внешних угроз: коронавирус, мировой экономический кризис, вот сейчас цены на нефть падают, в Сирии неспокойная ситуация. Нашу страну пытаются расшатать изнутри недоброжелатели. Все эти факторы наносят урон стабильности существующей системы. Поэтому внесение важных поправок в Конституцию, это гарантия населению от ущемления наших прав, несмотря на волнения в мире», – подытожил Баженов.

Добавим, что закон о поправке в Конституцию в четверг поддержали все субъекты, в которых проводилось обсуждение. Теперь закон будет направлен в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. В случае его положительного заключения документ будет вынесен на всероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля.