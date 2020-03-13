Песков рассказал об отношении Путина к собственному «культу личности»

13.03.2020, 12:59, Новости дня

Президент Владимир Путин выступает категорически против формирования его «культа личности», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Культ личности Владимира Путина – это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности. Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен», – передает ТАСС слова Пескова.