Школьницу госпитализировали с симптомами коронавируса в Уфе

13.03.2020, 12:59, Новости дня

В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали ученицу одной из элитных гимназий. По некоторым данным, школьница недавно вернулась из путешествия по Франции, пишут СМИ.

Девочку из школы забрала бригада медиков в костюмах химзащиты, информирует портал bash.news.

Ранее школьница была на отдыхе во Франции, где на данный момент уже зарегистрировано около 2 тыс. 300 больных новым вирусом.

Спустя некоторое время после возвращения у девочки поднялась температура, появился кашель и заболела голова. Врачи, узнав о том, что школьница была в Европе, решили поместить ребенка под карантин.

Сама девочка верит, что все будет хорошо, но своих опасений не скрывает.

«Прочитала симптомы коронавируса, стало страшно. И не потому, что у меня кашель и голова болит, просто его очень сложно отличить от гриппа, ОРВИ и простуды. Завтра я никуда не пойду, так как буду сдавать анализы на коронавирус. Надеюсь, я здорова», – рассказала она.

Отмечается, что в Уфе уже зарегистрировано несколько подобных случаев, когда горожан по возвращению из других стран помещают в карантин. Например, 12 марта из РКБ № 2 была госпитализирована женщина, вернувшаяся из Австрии. До этого в другую поликлинику пришлось срочно вызывать инфекционистов после приема девушки, приехавшей из Китая в Россию через Корею.

Во всех подозрительных случаях врачи берут у больных необходимые анализы, которые впоследствии отправляются в Новосибирск. Профилактика коронавируса находится на особом контроле как у республиканских властей, так и по всей России.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в комментарии газете ВЗГЛЯД призвал россиян ответственно подходить к защите себя и близких от коронавируса.

До этого иммунолог-аллерголог Надежда Логина в комментарии газете ВЗГЛЯД дала рекомендации, как защититься от китайского коронавируса в общественном транспорте.

По данным на 13 марта, короновирусной инфекцией заражены 134 тыс. 60 человек, при этом вылечились более 70 тыс. пациентов. Общее число погибших от болезни – 4 тыс. 968.