 

Песков отметил заинтересованность Британии в саммите «пятерки» СБ ООН

13.03.2020, 12:59, Новости дня

Власти Великобритании подают сигналы, которые свидетельствуют о заинтересованности в проведении саммита лидеров пяти постоянных членов Совета безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть определенные сигналы о том, что Великобритания будет тоже заинтересована в проведении такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова. 

При этом он уточнил, что пока рано говорить о влиянии ситуация с распространением коронавируса на проведение саммита «пятерки» СБ ООН. 

По его словам, наилучшей площадкой для проведения такой встречи могла бы стать юбилейная Генассамблея в сентябре. 

«Опять же, времени много, преждевременно говорить о том, как и может ли вообще коронавирус повлиять. Сейчас мы исходим из того, что действительно, скажем так, перспективы проведения такой встречи, настолько нужной всем нам и всему человечеству, очень позитивны и очень велики», – отметил он. 

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Москвы о проведении саммита «пятерки» СБ ООН. 

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

В Госдуме предположили, что инициированные Путиным переговоры могут породить новый формат – «Большую пятерку» (G5).



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