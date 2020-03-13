Песков отметил заинтересованность Британии в саммите «пятерки» СБ ООН

13.03.2020, 12:59, Новости дня

Власти Великобритании подают сигналы, которые свидетельствуют о заинтересованности в проведении саммита лидеров пяти постоянных членов Совета безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть определенные сигналы о том, что Великобритания будет тоже заинтересована в проведении такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова.

При этом он уточнил, что пока рано говорить о влиянии ситуация с распространением коронавируса на проведение саммита «пятерки» СБ ООН.

По его словам, наилучшей площадкой для проведения такой встречи могла бы стать юбилейная Генассамблея в сентябре.

«Опять же, времени много, преждевременно говорить о том, как и может ли вообще коронавирус повлиять. Сейчас мы исходим из того, что действительно, скажем так, перспективы проведения такой встречи, настолько нужной всем нам и всему человечеству, очень позитивны и очень велики», – отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Москвы о проведении саммита «пятерки» СБ ООН.

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

В Госдуме предположили, что инициированные Путиным переговоры могут породить новый формат – «Большую пятерку» (G5).