Песков отметил заинтересованность Британии в саммите «пятерки» СБ ООН
13.03.2020, 12:59, Новости дня
Власти Великобритании подают сигналы, которые свидетельствуют о заинтересованности в проведении саммита лидеров пяти постоянных членов Совета безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Есть определенные сигналы о том, что Великобритания будет тоже заинтересована в проведении такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова.
При этом он уточнил, что пока рано говорить о влиянии ситуация с распространением коронавируса на проведение саммита «пятерки» СБ ООН.
По его словам, наилучшей площадкой для проведения такой встречи могла бы стать юбилейная Генассамблея в сентябре.
«Опять же, времени много, преждевременно говорить о том, как и может ли вообще коронавирус повлиять. Сейчас мы исходим из того, что действительно, скажем так, перспективы проведения такой встречи, настолько нужной всем нам и всему человечеству, очень позитивны и очень велики», – отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Москвы о проведении саммита «пятерки» СБ ООН.
Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.
В Госдуме предположили, что инициированные Путиным переговоры могут породить новый формат – «Большую пятерку» (G5).
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