Правительство против

13.03.2020, 12:59, Новости

Теги: Водохранилище, Волга, Добряков, Общество, Экология

В декабре 2019 года в Ярославской области прошли акции протеста и митинги против строительства целлюлозного комбината на Рыбинском водохранилище.

Более 55 000 жителей региона подписали петицию, 38 000 подписей из них собрали рыбинцы. Это 38% трудоспособного населения города.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство против строительства целлюлозно-бумажного комбината.

– Полностью согласен с теми жителями области , которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а ее сильно ухудшит, – сказал глава правительства в Переславле-Залесском на совещании по развитию малых городов.

При этом он обратил внимание, что компания «Свеза», планирующая строительство, так и не предоставила документов, которые бы опровергли нанесение экологического ущерба региону. В то же время ресурсы Рыбинского водохранилища практически исчерпаны и не смогут справиться со сбросами от производства целлюлозы.

Ранее «Свеза» распространила заявление, в котором (по сути) искала виновных, оправдывалась и угрожала:

В последнее время со стороны отдельных российских политиков в Ярославской и Вологодской областях участились популистские заявления о проекте строительства компанией «Свеза» целлюлозного завода в Вологодской области. Особенную активность проявляют местные отделения КПРФ. Даже не ознакомившись с проектом производства, они безапелляционно заявляют, что «завод уничтожит экологию Рыбинского водохранилища и Волги».

Компания «Свеза» неоднократно заявляла, что решение о строительстве целлюлозного завода еще не принято. Сейчас проект биотехнологического комплекса нового поколения, который производит высококачественную целлюлозу и чистую энергию из возобновляемых источников, проходит всестороннюю оценку и экспертизы. Эти экспертизы включают в себя все факторы: экологические, технические, социально-экономические. Выводы экспертов попадут в проектную документацию, которая будет передана в Росприроднадзор (экологическая экспертиза) и Главгосэкспертизу России. Кроме того, компания «Свеза» проведет всестороннее обсуждение проекта с общественностью Вологодской и Ярославской областей, а также с независимым научным и экспертным сообществом…

Пока же политики-популисты обсуждают и осуждают еще не проект, а саму идею строительства производства, даже не ознакомившись с его характеристиками и параметрами, что некорректно и непрофессионально. При этом факты, что новое производство создаст тысячи рабочих мест и принесет в бюджет России миллиарды рублей, ими, разумеется, игнорируются…

Компания «Свеза» будет защищать свою репутацию всеми законными методами и предупреждает политиков, общественных деятелей и СМИ об ответственности за клевету.

Напомним, для митинга в Рыбинске, который состоялся 1 декабря на Комсомольской площади, организаторы заявляли, как вариант, Димитровский сквер в центре города. Но, как оказалось уже после подачи заявки, он занят – там должны были состоятся «плановые мероприятия департамента по физической культуре, спорту и молодежной политики».

Мероприятия следующие: закрытие летнего сезона Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне – 2019». При этом чиновники напомнили, в числе обязательных к сдаче элементов – стрельба и плавание, оговорившись: «в зависимости от погодных условий горожанам предложат выполнить прыжки в длину, наклоны, упражнение по стрельбе из лазерной винтовки» – то есть, плавать не будут.

А накануне межрегиональной акции протеста глава Рыбинска Денис Добряков заявил, что «считает нецелесообразным выходить на митинги, поскольку сейчас этот вопрос решается в рамках официальных полномочий (напомним, строительство предпологалось в Вологодской области – ryb.ru) администрации и правительства области».