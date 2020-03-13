Арестованному активисту “Артподготовки” 4 месяца отказывают в лечении в СИЗО

13.03.2020, 12:43, Новости дня

Политзаключенному Сергею Рыжову отказываются делать операцию в больнице Самарской ФСИН. Об этом в социальных сетях сообщила его мать Лариса Рыжова. 12 марта она вернулась в Саратов из Самары, где содержится Сергей.

По словам Рыжовой, 5 ноября 2019 года ее сын получил травму во время прогулки и попал в больницу с переломом шейки бедра со смещением. Все это время он не получал необходимую медицинскую помощь.

“3 месяца Сергей просто лежал, должна была бы быть вытяжка ноги, но ее не было, — написала мать активиста. — Перелом не срастался”. По словам Рыжовой, ни ей, ни адвокатам не показали рентгеновских снимков Сергея; на приемах ей говорили, что “процесс [лечения] идет”. Когда снимки показали врачу из Москвы, тот заявил, что для лечения требуется операция.

Результатом четырех месяцев отсутствия лечения стало то, что перелом не сросся, Сергей на 50% потерял подвижность в коленном суставе, нога укорочена на 2 см.

“Я долго ничего не писала, чтобы не нагнетать ситуацию, надеялась, что врач, в любом месте остается врачом, — написала Лариса Рыжова. — Я ошиблась. Сергею операцию делать не собираются, а собираются с переломом отправить в СИЗО – на суд- на этап”.

Гражданского активиста Сергея Рыжова задержали в Саратове 1 ноября 2017 года во время облавы на активистов запрещенной в России “Артподготовки” Вячеслава Мальцева. ФСБ заявила, что при обыске в доме Рыжова нашли тротиловую шашку и несколько бутылок с зажигательной смесью. С тех пор он находится под стражей. Рыжова обвиняет по статье “Приготовление к совершению террористического акта”. Сам Рыжов обвинения в подготовке теракта отрицает и заявляет, что взрывчатые вещества ему подбросили при обыске.