 

Арестованному активисту “Артподготовки” 4 месяца отказывают в лечении в СИЗО

13.03.2020, 12:43, Новости дня

Политзаключенному Сергею Рыжову отказываются делать операцию в больнице Самарской ФСИН. Об этом в социальных сетях сообщила его мать Лариса Рыжова. 12 марта она вернулась в Саратов из Самары, где содержится Сергей.

По словам Рыжовой, 5 ноября 2019 года ее сын получил травму во время прогулки и попал в больницу с переломом шейки бедра со смещением. Все это время он не получал необходимую медицинскую помощь.

“3 месяца Сергей просто лежал, должна была бы быть вытяжка ноги, но ее не было, — написала мать активиста. — Перелом не срастался”. По словам Рыжовой, ни ей, ни адвокатам не показали рентгеновских снимков Сергея; на приемах ей говорили, что “процесс [лечения] идет”. Когда снимки показали врачу из Москвы, тот заявил, что для лечения требуется операция.

Результатом четырех месяцев отсутствия лечения стало то, что перелом не сросся, Сергей на 50% потерял подвижность в коленном суставе, нога укорочена на 2 см. 

“Я долго ничего не писала, чтобы не нагнетать ситуацию, надеялась, что врач, в любом месте остается врачом, — написала Лариса Рыжова. — Я ошиблась. Сергею операцию делать не собираются, а собираются с переломом отправить в СИЗО – на суд- на этап”.

Гражданского активиста Сергея Рыжова задержали в Саратове 1 ноября 2017 года во время облавы на активистов запрещенной в России “Артподготовки” Вячеслава Мальцева. ФСБ заявила, что при обыске в доме Рыжова нашли тротиловую шашку и несколько бутылок с зажигательной смесью. С тех пор он находится под стражей. Рыжова обвиняет по статье “Приготовление к совершению террористического акта”. Сам Рыжов обвинения в подготовке теракта отрицает и заявляет, что взрывчатые вещества ему подбросили при обыске.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Новый смартфон OPPO Find X2 будет поддерживать беспроводную зарядку на 30 Вт

10.02 / Стали известны подробности о погибших при столкновении катеров в Таиланде российских детях

04.01 / В ОБСЕ заявили, что боевики на Донбассе не допустили наблюдателей в места хранения вооружения

03.02 / Эмбер Херд избивала Джонни Деппа “кастрюлями, сковородками, вазами”. Адвокат актера сделал заявление

02.01 / Новая серия «Возвращения в Простоквашино» набрала более 1 млн просмотров

05.02 / VOAэкспресс 4 февраля 2020 

19.02 / Анонсирован первый смартфон на полноценной Windows 10

31.01 / В Великобритании выходят в обращение монеты с датой Brexit

12.01 / На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

17.02 / Киев заявил об угрозе войны РФ и Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика