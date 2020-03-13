 

Все региональные парламенты России поддержали поправки к Конституции

13.03.2020, 12:43, Новости дня

Все российские региональные парламенты проголосовали за поправки к Конституции, которые позволят президенту Владимиру Путину снова баллотироваться в 2024 году, сообщило в пятницу агентство «РИА Новости» со ссылкой на депутата Андрея Клишаса.

По словам Клишаса, в Совет Федерации поступили итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ от всех 85 региональных парламентов, и все отзывы оказались положительными.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Московская биржа открылась разнонаправленно

25.02 / МИД Украины вызвал посла Сербии из-за “российского” Крыма на ярмарке в Белграде

01.01 / Москвич выиграл в лотерее рекордную сумму

03.02 / Опубликована первая информация о новом Mitsubishi Outlander

07.02 / Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

11.03 / Американского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальные преступления

24.01 / В США двое россиян получили 12 лет тюрьмы

21.02 / Пьяный отец случайно задушил трехмесячного сына

14.01 / Банки отказали в кредитах более 60% россиян в 2019 году

14.02 / Посольство РФ в США назвало новые санкции Вашингтона “всплеском русофобии”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика