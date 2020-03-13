Все региональные парламенты России поддержали поправки к Конституции

13.03.2020, 12:43, Новости дня

Все российские региональные парламенты проголосовали за поправки к Конституции, которые позволят президенту Владимиру Путину снова баллотироваться в 2024 году, сообщило в пятницу агентство «РИА Новости» со ссылкой на депутата Андрея Клишаса.

По словам Клишаса, в Совет Федерации поступили итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ от всех 85 региональных парламентов, и все отзывы оказались положительными.