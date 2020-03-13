Армения закрывает все образовательные учреждения
13.03.2020, 12:43, Новости дня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в пятницу, что в связи с распространением коронавируса все образовательные учреждения в стране закроются до 23 марта.
По данным Министерства здравоохранения, в Армении зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом.
Еще 30 человек, находящиеся в карантине с 1 марта, вскоре должны будут сдать повторный анализ.
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