 

Армения закрывает все образовательные учреждения

13.03.2020, 12:43, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в пятницу, что в связи с распространением коронавируса все образовательные учреждения в стране закроются до 23 марта.

По данным Министерства здравоохранения, в Армении зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом.

Еще 30 человек, находящиеся в карантине с 1 марта, вскоре должны будут сдать повторный анализ.



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