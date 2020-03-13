Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

13.03.2020, 12:41, Новости дня

Глава министерства внутренних дел Австралии Питер Даттон сегодня в своем Twitter сообщил, что заразился коронавирусом.

Чиновник рассказал, что проснулся с температурой и болью в горле, и сразу же обратился в департамент здравоохранения Квинсленда.

Ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. Главу МВД госпитализировали.

По словам Даттона, он чувствует себя хорошо.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.