 

Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок

13.03.2020, 12:41, Новости дня

13 марта в аэропорту Борисполь правоохранители помешали вывозу из Украины медицинских масок, экспорт которых запрещен решением правительства в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Об этом во время заседания правительства рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Утром арестовали в Борисполе груз – 1,5 тонны медицинских масок, которые готовились и направлялись в Арабские Эмираты и Рима. Это один груз, два случай”, – сказал Аваков.

Министр добавил, что эти маски конфисковали, правоохранители открыли уголовное производство.

“Думаю, что эти маски будут работать на украинцев”, – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля. 

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

13 марта Совет национальной безопасности и обороны собирется на заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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