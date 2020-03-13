 

Коронавирус SARS-CoV-2. Минздрав Украины инициирует внеочередное заседание Рады

13.03.2020, 12:41, Новости дня

Министр здравоохранения Илья Емец инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради рассмотрения законопроекта о коронавирусе. Об этом 13 марта проинформировала пресс-служба ведомства в Telegram.

“Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон”, – сказал он.

В ведомстве добавили, что этот законопроект предусматривает “ряд мер по защите Украины от противодействия коронавирусной болезни COVID-19”.

12 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что Минздрав инициирует законопроект, согласно которому органы местной власти смогут проводить без тендерных процедур закупки аппаратов вентиляции легких и других товаров для борьбы с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля. 

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

13 марта Совет национальной безопасности и обороны собирется на заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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