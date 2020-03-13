 

Цветы в коробке или как удивить любого получателя

13.03.2020, 12:40, Новости дня

Цветы – идеальный подарок для любого получателя. Они могут выполнять роль отдельного презента или служить дополнением к основному приятному сюрпризу. Если стандартные варианты букетов успели наскучить, обратите внимание на цветы в коробке в Ростове от flowwow.com, которые в настоящий момент являются одним из наиболее популярных вариантов цветочного сюрприза.

Почему стоит выбирать цветы в коробке?

Потому что такой вариант флористической композиции обладает следующим набором положительных характеристик:

  • Мобильность. Цветы крепятся внутри коробки в специальный слой, благодаря чему конструкция не утрачивает целостности и гармоничного вида даже в процессе длительной транспортировки.
  • Длительный период «жизни» композиции. На дне коробки присутствует пропитанный влагой слой, благодаря которому композиция сохраняет достойный внешний вид намного дольше, чем обычный букет.
  • Универсальный характер. Подобный вариант композиции идеально подходит для получателей разного возраста и социального статуса. Благодаря данному моменту коробки с цветами пользуются повышенным спросом среди заказчиков.
  • Богатое разнообразие цветочных вариаций. Внутрь коробки могут быть установлены цветы любого типа: от одиночных бутонов до кустообразных растений.
  • Завершенный вид. Чтобы подаренные цветы имели завершенный вид, их придется распаковать и поставить в вазу (которая не всегда есть под рукой в ресторане или кафе). С цветами в коробке не придется проделывать дополнительных манипуляций, поскольку композиция изначально будет иметь завершенный вид.

    • Букет цветов может быть упакованным в коробку любой формы и размера: от стандартного «шляпного» короба до картонного изделия в форме сердца. В роли содержимого могут выступать не только цветы, но и различные варианты сладостей. Внутри коробки могут присутствовать растения одного вида или разные виды цветов.

    Сколько стоят цветы в коробке?

    Несмотря на распространенное мнение, цветочная композиция в коробке по стоимости не будет намного превышать красивый цветочный букет. Размеры короба могут быть разными, что незамедлительно отразится на окончательной стоимости заказа.

    Клиенты флористической студии могут заказать как небольшую, так и объемную коробку с цветами и сладостями. Стоимость каждого отдельного заказа рассчитывается в индивидуальном порядке.

    Чтобы заказать подходящую по стоимости и содержанию цветочную композицию в коробке, свяжитесь с представителем флористической студии по телефону или воспользуйтесь электронной формой заявки на сайте компании.

     ООО «ЭдМод», 129090, Россия, г. Москва, пр-т Мира, 3с3, 4 этаж

    ОГРН 1116671019398

    Все изображения и фотоматериалы предоставлены сайтом:flowwow.com



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