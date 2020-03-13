Цветы в коробке или как удивить любого получателя
13.03.2020, 12:40, Новости дня
Цветы – идеальный подарок для любого получателя. Они могут выполнять роль отдельного презента или служить дополнением к основному приятному сюрпризу. Если стандартные варианты букетов успели наскучить, обратите внимание на цветы в коробке в Ростове от flowwow.com, которые в настоящий момент являются одним из наиболее популярных вариантов цветочного сюрприза.
Почему стоит выбирать цветы в коробке?
Потому что такой вариант флористической композиции обладает следующим набором положительных характеристик:
Букет цветов может быть упакованным в коробку любой формы и размера: от стандартного «шляпного» короба до картонного изделия в форме сердца. В роли содержимого могут выступать не только цветы, но и различные варианты сладостей. Внутри коробки могут присутствовать растения одного вида или разные виды цветов.
Сколько стоят цветы в коробке?
Несмотря на распространенное мнение, цветочная композиция в коробке по стоимости не будет намного превышать красивый цветочный букет. Размеры короба могут быть разными, что незамедлительно отразится на окончательной стоимости заказа.
Клиенты флористической студии могут заказать как небольшую, так и объемную коробку с цветами и сладостями. Стоимость каждого отдельного заказа рассчитывается в индивидуальном порядке.
Чтобы заказать подходящую по стоимости и содержанию цветочную композицию в коробке, свяжитесь с представителем флористической студии по телефону или воспользуйтесь электронной формой заявки на сайте компании.
ООО «ЭдМод», 129090, Россия, г. Москва, пр-т Мира, 3с3, 4 этаж
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Все изображения и фотоматериалы предоставлены сайтом:flowwow.com
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