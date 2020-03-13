Цветы в коробке или как удивить любого получателя

13.03.2020, 12:40, Новости дня

Цветы – идеальный подарок для любого получателя. Они могут выполнять роль отдельного презента или служить дополнением к основному приятному сюрпризу. Если стандартные варианты букетов успели наскучить, обратите внимание на цветы в коробке в Ростове от flowwow.com, которые в настоящий момент являются одним из наиболее популярных вариантов цветочного сюрприза.

Почему стоит выбирать цветы в коробке?

Потому что такой вариант флористической композиции обладает следующим набором положительных характеристик:

Мобильность. Цветы крепятся внутри коробки в специальный слой, благодаря чему конструкция не утрачивает целостности и гармоничного вида даже в процессе длительной транспортировки.

Длительный период «жизни» композиции. На дне коробки присутствует пропитанный влагой слой, благодаря которому композиция сохраняет достойный внешний вид намного дольше, чем обычный букет.

Универсальный характер. Подобный вариант композиции идеально подходит для получателей разного возраста и социального статуса. Благодаря данному моменту коробки с цветами пользуются повышенным спросом среди заказчиков.

Богатое разнообразие цветочных вариаций. Внутрь коробки могут быть установлены цветы любого типа: от одиночных бутонов до кустообразных растений.

Завершенный вид. Чтобы подаренные цветы имели завершенный вид, их придется распаковать и поставить в вазу (которая не всегда есть под рукой в ресторане или кафе). С цветами в коробке не придется проделывать дополнительных манипуляций, поскольку композиция изначально будет иметь завершенный вид.

Букет цветов может быть упакованным в коробку любой формы и размера: от стандартного «шляпного» короба до картонного изделия в форме сердца. В роли содержимого могут выступать не только цветы, но и различные варианты сладостей. Внутри коробки могут присутствовать растения одного вида или разные виды цветов.

Сколько стоят цветы в коробке?

Несмотря на распространенное мнение, цветочная композиция в коробке по стоимости не будет намного превышать красивый цветочный букет. Размеры короба могут быть разными, что незамедлительно отразится на окончательной стоимости заказа.

Клиенты флористической студии могут заказать как небольшую, так и объемную коробку с цветами и сладостями. Стоимость каждого отдельного заказа рассчитывается в индивидуальном порядке.

Чтобы заказать подходящую по стоимости и содержанию цветочную композицию в коробке, свяжитесь с представителем флористической студии по телефону или воспользуйтесь электронной формой заявки на сайте компании.

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