«Подтверждается мировой практикой»: эксперты объяснили обнуление президентских сроков

13.03.2020, 12:39, Новости дня

Однако не факт, что глава государства воспользуется новой поправкой

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что норма об обнулении сроков, внесенная в закон о поправках в Конституцию носит разовый характер и распространяется только на действующего президента. Такое решение, по словам Пескова, продиктовано складывающейся ситуацией, она неспокойна и турбулентна.

Так, под турбулентностью, уточнил Песков, следует понимать совокупность таких факторов, как коронавирус, который уже оказывает влияние на мировую экономику, и появившиеся на горизонте признаки глобальной рецессии, и региональные конфликты, и санкции. По оценкам Пескова, «стабильность имеет большое значение, этим руководствовалась и Терешкова, когда предлагала свою поправку».

Однако Песков признал, что сейчас невозможно сказать, воспользуется ли Путин этой поправкой. «Будет 2024 год и будет ясно», – сказал он. Песков напомнил, что сейчас президент находится только в самом начале своего очередного срока, поэтому никуда провожать его не надо. К слову, выступая в Государственной думе, сам Путин не упоминал о каком- либо решении по 2024 году. «Наоборот, он сказал, что предстоит много работы», – подчеркнул Песков.

По мнению советника руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Андрея Шуклина, Дмитрий Песков прав в том, что говорить о том, воспользуется ли Владимир Путин принятыми поправками, преждевременно. «Давайте посмотрим на календарь – сейчас еще только начался 2020 год. События развиваются очень динамично – думаю, что нет смысла забегать вперед. У Путина фактически только начался очередной президентский срок. Полагаю, что некоторые намеренно подогревают эту дискуссию», – заявил «Блокноту» Шуклин.

Он уверен, что в случае необходимости Путин сможет продолжить управление страной: «Люди его поддержат, поскольку в свое время именно нынешний президент стал для России антикризисным менеджером, при котором страна добилась серьезных успехов». В то же время он не исключил, что Путин подготовится более молодого преемника, поскольку сам неоднократно заявлял о том, что цепляться за власть не намерен.

Владимир Путин может и не воспользоваться принятой поправкой

Выступая в Государственной думе, президент сказал, что Конституция не должна содержать сиюминутных норм, и мы принимаем поправки как минимум на 30-50 лет, напомнил в разговоре с «Блокнотом» политический юрист Олег Молчанов. «И это понятно. Стабильность государства зиждется в том числе и на стабильности законодательства, в первую очередь Основного закона. В данном случае Дмитрий Песков несколько противоречит своему руководству. Думаю, что точка зрения президента более обоснована и подтверждается всей мировой практикой», – отметил Молчанов.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев пояснил «Блокноту», что «не надо самим эту турбулентность провоцировать и усугублять». «А вообще, я бы дождался решения Конституционного суда», – отметил эксперт.

Эксперт Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин в разговоре с «Блокнотом» указал на то, что причина реализации такого сценария проста – мировая политическая и экономическая нестабильность. «Россия – важный игрок на мировой арене, имеющий большие ресурсы. Поэтому западным элитам невыгодно развитие нашей страны, углубленная интеграция с дружественными странами, освоение новых рынков и занятие на мировой арене лидирующих позиций по ключевым направлениям. Очевидно, что у президента значительно больше информации, чем у рядового жителя, и также очевидно, что давление на страну возрастает, что может привести к сценарию 90-х годов. Возможно, кто-то скажет, что это все бред, но достаточно просто взглянуть на последние события», – пояснил эксперт.

По его словам, «про Украину, наверное, и говорить уже не нужно – из братских народов не без помощи Запада две страны превратились во враждующие». «В прибалтийских странах идет планомерный курс на уничтожение русского языка. Все чаще мы слышим громкие заявления про Кавказ как государство в государстве, целью которых, естественно, являются увеличение напряжения в обществе и межнациональная рознь. Особо можно выделить давление на наших спортсменов и попытка переписи итогов Великой Отечественной воны. А ведь спорт и победа в войне уже десятки лет являются одним из объединяющих факторов в нашей стране. Очевидно, что в этот период нашей стране нужен сильный руководитель и, скорее всего, пока Владимир Путин таких не видит. С другой стороны, ведь никто не сказал, что президент собирается переизбраться в 2024 году. Да, такой сценарий возможен, но только в том случае пока ситуация в мире будет в таком же состоянии», – заключил Хамидуллин.

О том, что среди одобренных Госдумой во втором чтении поправок к Конституции закреплена норма, позволяющая президенту Владимиру Путину избираться на новый срок, осведомлены 73% россиян. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом «хорошо знают» о поправке, предложенной депутатом Валентиной Терешковой 10 марта, 39% опрошенных, еще 34% слышали о норме, но без подробностей.

Также 87% респондентов информированы о предстоящем общероссийском голосовании по принятию поправок, а точную дату проведения голосования, назначенного на 22 апреля, знает каждый второй россиянин, — 49%.

По данным ВЦИОМ, принять участие в голосовании планируют 69% опрошенных, а о том, что они обязательно проголосуют, сообщили 45% респондентов. Однако 17% опрошенных еще не определились с окончательным решением.