«Да меня самого это коробит»: Путина возмутили миллионные зарплаты топ-менеджеров

13.03.2020, 12:39, Новости дня

Об олигархах, госкомпаниях, и доходах их топ-менеджеров президент России рассказал в очередном выпуске проекта.

Нынешние капитаны бизнеса отличаются от олигархов 90-х годов тем, что они не допущены к управлению страной и не могут влиять на политические решения. Об отличиях бизнеса 90-х от современных предпринимателей говорил президент России в очередном выпуске проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

У руководителей сегодняшних компаний такой привилегии нет, подчеркнул президент. При этом он не согласился с заявлением журналиста Андрея Ванденко, что государство уж очень активно лезет в экономику. Из 20 крупных компаний только у 7 или 8 есть государственное участие, констатирует Путин.

Президент обратил внимание Ванденко на то, что аксиома, что государство неэффективный менеджера ничего не стоит. Он назвал неприемлемым общий подход в такой оценке, сравнивая его со средней температурой по больнице.

Не стал скрывать, что государство плохо бьется с миллионными зарплатами (рыночными) топ-менеджеров государственных корпораций.

«Да, меня самого это коробит, честно вам скажу. Многовато», —признался Путин,

Но подробно объяснил, почему так происходит. Государственные компании набирают высококлассных специалистов за рубежом, соответственно, и платят им зарплату по мировым меркам. А вот начальники таких специалистов никак не могут получать меньше них, вот и выходит высокая зарплата. Такая ситуация во всем мире, уточнил Путин. Но согласился, что надо быть скромнее.

Ранее портал finanz.ru сообщал, что зарплаты руководители «Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка за 2018 год 11,893 млрд рублей.