Убийца девочки под Тамбовом меняет версии и путает след

13.03.2020, 12:39, Новости дня

Александра Липатова арестовали на два месяца.

В Тамбовской области 7 марта погибла 13-летняя школьница Лиза родом из села Бокино. Девочка возвращалась с дискотеки в Доме культуры и пропала. По данным НТВ, Лиза позвонила маме и сообщила, что её преследует серебристая машина.

По подозрению в причастности к ее исчезновению полиция задержала 35-летнего жителя Котовска Александра Липатова. Он не стал отпираться, что виновен в смерти школьницы, но при этом житель путается в показаниях.

Сперва он заявил, что ехал на чужой машине (взял в родственника, чтобы подзаработать) и случайно сбил девочку. Испугавшись, он якобы выбросил ее тело в реку Цна. Однако водолазы ничего не нашли в воде.

Затем преступник стал говорить, что зарезал свою жертву. Но и это оказалось ложью.

Александр Липатов

Тело Лизы 11 марта волонтеры нашли в лесу в 50 метрах от дома подозреваемого, Александра Липатова. Перед смертью девочку били, возможно насиловали (это выясняет судмедэкспертиза), и в итоге задушили. Против Липатова говорит и то, что следы Лизы нашли в салоне машины.

Подозреваемый в убийстве арестован сроком на два месяца.

«У нас младший ребенок инвалид, и эта тварь лишила нас не только дочери, но еще и внуков», – говорит мама Лизы, Татьяна.

Напомним, что 1 марта стало известно о страшном убийстве в Казани. Женщина зарезала одного сына и тяжело ранила другого.