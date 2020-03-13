Мишустин призвал не забывать о малых городах

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13.03.2020, 12:31, Новости дня

Открывая совещание по развитию малых городов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов, передает РИА Новости.

Мишустин подчеркнул необходимость выработать новые формы решения проблем, которые подходят для каждого конкретного населенного пункта, а не являются универсальным рецептом для всех.

Для этого при поддержке правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на котором определяется около 80 победителей, напомнил премьер.

По его словам, со следующего года призовой фонд конкурса, составляющий сейчас 5 миллиардов рублей, будет удвоен.

Кроме того, Мишустин подчеркнул необходимость организации площадок для спорта и отдыха, а для известных исторических мест и центров туризма, таких как Переславль-Залесский, — еще и новых гостиниц, кемпингов, современной, комфортной инфраструктуры.

Глава правительства напомнил, что повседневная жизнь людей требует самого насущного, без чего комфорт невозможен — это и новые трубы, и канализация, электросети.

"Благополучие каждого населенного пункта зависит от того, насколько надежна будет инфраструктура ЖКХ. Строительство жилья, дорог и других объектов напрямую с этим связано", — сказал Мишустин.



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