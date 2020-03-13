 

Прибыль “Совкомфлота” по МСФО выросла в 2019 году до $225,4 млн

13.03.2020, 12:30, Новости дня

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО составила в 2019 г. $225,4 млн против убытка в размере $45,6 млн в 2018 г. Валовая выручка увеличилась на 9,6% до $1,665 млрд, выручка в тайм-чартерном эквиваленте — на 17,8% до $1,265,5 млрд.

Показатель EBITDA увеличился на 41,7% до $823 млн. "Совкомфлот" в 2019 г. перевыполнил все намеченные ключевые показатели и укрепил свои позиции в стратегически значимых направлениях работы, сообщил глава "Совкомфлота" СКФ Сергей Франк.

Стратегия развития "Совкомфлота" до 2025 г. предусматривает расширение участия флота компании в крупномасштабных и долгосрочных проектах, многие из которых имеют важное значение для экономики России.

Особое внимание "Совкомфлот" уделяет работе флота в сложных ледовых условиях.

"Совкомфлот" — российская судоходная компания, занимается перевозкой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), один из крупнейших в мире операторов танкерного флота, который насчитывает 147 собственных и зафрахтованных судов общим дедвейтом 12,8 млн тонн.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Вопрос дня: Сколько известно пригодных для жизни планет?

18.02 / У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

26.02 / Экс-глава службы экономической разведки Франции станет ведущим на RT France

06.03 / Известны подробности устройства первых биороботов

02.01 / Кулеба: 2020 год будет не лучшим для урегулирования отношений между Украиной и Венгрией

30.12 / В РПЦ назвали раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории

16.01 / Устал, но не уходит

11.01 / Появились подробности о кроссовере Geely Coolray для России

05.01 / От диалога к полноценному сотрудничеству — France info о своём видении отношений России и Европы в 2020 году

03.02 / В Крыму арестовали директора сафари-парка «Тайган»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика