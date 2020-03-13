Прибыль “Совкомфлота” по МСФО выросла в 2019 году до $225,4 млн

13.03.2020, 12:30, Новости дня

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО составила в 2019 г. $225,4 млн против убытка в размере $45,6 млн в 2018 г. Валовая выручка увеличилась на 9,6% до $1,665 млрд, выручка в тайм-чартерном эквиваленте — на 17,8% до $1,265,5 млрд.

Показатель EBITDA увеличился на 41,7% до $823 млн. "Совкомфлот" в 2019 г. перевыполнил все намеченные ключевые показатели и укрепил свои позиции в стратегически значимых направлениях работы, сообщил глава "Совкомфлота" СКФ Сергей Франк.

Стратегия развития "Совкомфлота" до 2025 г. предусматривает расширение участия флота компании в крупномасштабных и долгосрочных проектах, многие из которых имеют важное значение для экономики России.

Особое внимание "Совкомфлот" уделяет работе флота в сложных ледовых условиях.

"Совкомфлот" — российская судоходная компания, занимается перевозкой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), один из крупнейших в мире операторов танкерного флота, который насчитывает 147 собственных и зафрахтованных судов общим дедвейтом 12,8 млн тонн.