 

В Samsung зарегистрировали новую марку дисплеев PIFF для смартфонов

13.03.2020, 12:30, Разное

В компании Samsung зарегистрировали новую марку дисплеев PIFF для фирменных смартфонов. Патент появился в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Управление США по патентам и торговым маркам зарегистрировало совершенно новую марку дисплеев PIFF от Samsung. В базе данных WIPO также числится новая технология, вот только никакой подробной информации пока нет. Известно лишь о том, что такие экраны, скорее всего, найдут применение в будущих флагманских смартфонах южнокорейской корпорации.

Эксперты цифрового рынка не упустили возможности высказать свои предположения о том, что же именно скрывается под названием PIFF. Большинство сходятся во мнении, что речь может идти о совершенно новых гибких дисплеях, поддерживающих технологию скрытой фронтальной камеры, встроенной непосредственно в экран.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Смартфон Nokia 7.2 прошел тест звука в DxOMark

11.03 / Евгений Плющенко призвал закрыть границу для стран с коронавирусом

15.02 / Кейт Миддлтон рассказала о своих методах воспитания детей

02.01 / В Якутске один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП

23.01 / Есть раненые: в московской гостинице устроили стрельбу

29.12 / Охлобыстин крепко приложил Водонаеву за призыв “не рожать рабов”

25.01 / «Нам врали в течение нескольких лет»: Басилашвили высказался о том, что его оскорбляет

12.01 / Власти планируют создать около десяти партийных проектов перед выборами в Госдуму в 2021 году

26.01 / Мнение: Враги губернаторов

08.03 / Специалисты назвали 7 вещей, причиняющих вред смартфону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика