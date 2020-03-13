В Samsung зарегистрировали новую марку дисплеев PIFF для смартфонов

13.03.2020, 12:30, Разное

В компании Samsung зарегистрировали новую марку дисплеев PIFF для фирменных смартфонов. Патент появился в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Управление США по патентам и торговым маркам зарегистрировало совершенно новую марку дисплеев PIFF от Samsung. В базе данных WIPO также числится новая технология, вот только никакой подробной информации пока нет. Известно лишь о том, что такие экраны, скорее всего, найдут применение в будущих флагманских смартфонах южнокорейской корпорации.

Эксперты цифрового рынка не упустили возможности высказать свои предположения о том, что же именно скрывается под названием PIFF. Большинство сходятся во мнении, что речь может идти о совершенно новых гибких дисплеях, поддерживающих технологию скрытой фронтальной камеры, встроенной непосредственно в экран.