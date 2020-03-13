В Сети опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi готовых обновится до MIUI 12

13.03.2020, 12:30, Разное

В Сети опубликован неофициальный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые готовы обновиться до версии прошивки MIUI 12 и Android 11. Обновление операционной системы должно пройти не раньше осени.

Инсайдеры поделились информацией о готовящемся обновлении фирменной прошивки MIUI для всех смартфонов Xiaomi и Redmi. В настоящий момент ещё не все гаджеты получили возможность обновиться до одиннадцатой версии программного обеспечения, а уже есть информация об осенних нововведениях. Исходя из заявлений, любителям Xiaomi повезёт заметно больше, так как подавляющее большинство относительно новых смартфонов линейки Mi получат одновременно Android 11 и MIUI 12. Речь идёт о моделях 8, 9T и 9T Pro, а также Mi Mix 2, 2S и 3. Не остались в стороне «девятки» с приставкой Lite и SE. Не забыли и о флагманах в лице Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi Note 10 и Note 10 Pro. Среди Redmi похвастаться аналогичным обновлением смогут все устройства семейства Note, начиная с модели 8 и до Note 9 Pro Max.

Касательно обновления исключительно до MIUI 12 без замены операционной системы до следующей версии, то в случае с Xiaomi Mi практически нет никаких изменений, за исключением модели Mi Max. В случае с Redmi список значительно расширился, пополнившись не самыми новыми моделями в лице Note 7, 6 Pro и даже 5. Несмотря на это, данный список нельзя рассматривать как достоверный, ведь ранее аналогичная информация неоднократно публиковалась в Сети.