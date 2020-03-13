Путин назвал сбалансированным нынешний уровень участия государства в экономике

13.03.2020, 12:30, Разное

Президент РФ Владимир Путин счел сбалансированным уровень участия страны в экономическом секторе государства. Лидер РФ напомнил, что активы менее 20 самых крупных компаний принадлежат стране и это не является минусом, поскольку смотреть необходимо на эффективность предприятий, а не их владельца.

По мнению Владимира Путина, нет разницы в том, кем является владелец фирмы, если она работает грамотно и эффективно. При этом президент отрицает тот факт, что государство начало активнее проявлять себя в экономическом секторе. Лидер призвал учитывать «среднюю температуру по больнице», где каждый отдельный случай необходимо рассматривать индивидуальным образом.

Кроме того, Владимир Путин напомнил о печальном опыте приватизационной политики Канады. Страна продала железную дорогу американским бизнесменам, после чего политики пожалели, что решили связаться с частниками. Президент посоветовал лидерам других стран быть аккуратными и принимать взвешенные решения, когда речь касается экономического сектора государства.