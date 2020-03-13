ЦБ понизил курс валют на выходные

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13.03.2020, 12:28, Новости дня

Центробанк понизил курс валют на выходные и понедельник, 14-16 марта, следует из данных регулятора.

Так, курс евро к рублю снизился на 1,7974 рубля – до 81,861 рубля, курс доллара снизился на 83,92 копейки – до 73,1882 рубля, сообщается на сайте ЦБ. 

Одновременно с тем стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 1,2704 рубля, составив 77,091 рубля.

В пятницу утром курс рубля по отношению к доллару в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,6%, американская валюта торговалась на уровне 72,87 рублей. 

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.



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