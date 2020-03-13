Казахстан подтвердил два первых случая заражения коронавирусом
13.03.2020, 12:20, Новости дня
Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Казахстане, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.
«Мы получили подтверждение: положительный результат у двух наших граждан», – передает РИА «Новости» слова Биртанова.
По его словам, казахстанцы прибыли из Германии и находятся в Алма-Ате. Это первые случаи заражения в республике.
В четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что публичные мероприятия в Казахстане отменяются из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.
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