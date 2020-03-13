Казахстан подтвердил два первых случая заражения коронавирусом

13.03.2020, 12:20, Новости дня

Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Казахстане, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

«Мы получили подтверждение: положительный результат у двух наших граждан», – передает РИА «Новости» слова Биртанова.

По его словам, казахстанцы прибыли из Германии и находятся в Алма-Ате. Это первые случаи заражения в республике.

В четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что публичные мероприятия в Казахстане отменяются из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.