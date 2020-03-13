Мнение: Украина даже не пытается стать суверенным государством

13.03.2020, 12:20, Разное

Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это своеобразный бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров. Таковыми с момента избрания нового президента были олигарх Игорь Коломойский – с одной стороны, и коллективный Запад – с другой.

Первый имеет свою квоту в правящей партии «Слуга народа» и вплоть до февраля этого года де-факто контролировал Офис президента через своего назначенца Андрея Богдана. Под контролем же западных институтов находилось правительство, сплошь состоящее из «активистов» и получателей западных грантов. Одним из ярких представителей этой новой элитки был теперь уже бывший премьер Алексей Гончарук.

Реальный центр управления полетами – исполнительной властью – находился в посольстве США и, в меньшей степени, – в посольствах Германии и Франции. Отставки посла США Мари Йованович и американского спецпредставителя на Украине Курта Волкера в конце 2019 года подорвали позиции «соросят». Зеленский, а скорее даже – его ближайшее окружение – восприняло эти изменения как повод избавиться от навязчивой и опасной опеки.

Противостояние двух центров американского влияния на Украину – Демпартии и администрации Трампа – фактически развязало им руки. Через полгода у власти Владимир Зеленский – поначалу марионеточный кандидат в президенты, а затем и марионеточный президент – осознал, сколь большой административный ресурс находится в его распоряжении.

Параллельно команда Зеленского решила сменить и спонсоров внутри самой Украины. Олигарх Игорь Коломойский, взрастивший и выкормивший Зеленского, стал слишком токсичным. Его амбиции и требования – например, вернуть «ПриватБанк» – в условиях падающего рейтинга Зеленского и его политсилы были едва ли выполнимы.

А аппетиты Коломойского слишком масштабны, чтобы, удовлетворяя их, не обжечься самим. Отставка связанного с Коломойским главы Офиса президента Андрея Богдана в феврале этого года запустила маховик кадровых изменений по всей вертикали власти – начиная с правительства и заканчивая руководителями силовых ведомств. Чтобы стать боссом, нужно убрать босса. Что и было сделано.

Поскольку сопоставимым финансовым и кадровым ресурсом, каким обладал Коломойский, Зеленский не располагал, он просто решил сменить одного олигарха на пул других. Новыми друзьями Офиса президента стали олигархи Ринат Ахметов, Валерий Хорошковский и ряд бизнесменов помельче. В доверенные партнеры был записан и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Фигура последнего – олицетворение всего постмайданного беспредела, который происходит на Украине в последние шесть лет. Но Аваков контролирует улицу и радикалов, а этот ресурс даже поважнее статуса министра, который Зеленский может отобрать у Авакова в любой момент. Ведь и сама полиция благодаря негативному отбору последних лет сплошь состоит из таких же «патриотов», что сейчас зигуют на улицах украинских городов.

Ни о какой смене курса речь не идет. Украина все так же подвязана на кредиты МВФ и активность западных инвестфондов, торгующих украинскими мусорными ценными бумагами. А украинская власть продолжает культивировать постмайданное мифотворчество: о благородном порыве людей на Майдане, российской агрессии и жертвенности патриотов. Чужие деньги и навязанные мифы являются основой нынешней украинской государственности. Поворот на 180 градусов просто невозможен до тех пор, пока существуют эти две базовые составляющие.

Прозвучавшие сразу после отставки правительства резкие заявления Зеленского в адрес России, в частности, угроза выйти из мирных переговоров в течение года в случае отсутствия прогресса – это успокаивающий реверанс в сторону США и Запада. Мол, спокойно ребята, наши внутренние разборки на базовых вещах не отразятся. Пока вы там заняты выбором между Трампом и Байденом, ближневосточным конфликтом и коронавирусом, дайте порулить. Мы не раздражаем вас – вы какое-то время не трогаете нас. Украина остается антироссийским тараном, но в режиме автопилота, когда внешнее управление отключено и текущие решения принимает команда корабля. Курс корабля не менялся – он все еще летит в пропасть.

В этом смысле суверенитет власти, который пытается, хоты бы частично, выдернуть из занятых другими делами рук внешних управителей президент Владимир Зеленский, мало касается принятия важных для страны решений – вопроса войны и мира и национального единства. Скорее, речь идет о суверенном праве дрессированного кота делать в своем лотке то, что он считает важным и нужным. И то лишь до тех пор, пока хозяева не обращают на это внимания, а запах от проделок не распространился на всю комнату.

В этом смысле Украина и украинцы продолжают терять время, все больше дичая и отставая от цивилизованного мира. Решение проблемы Донбасса и существования Украины в целом даже не в долго-, а в среднесрочной перспективе остается на усмотрение больших игроков. И в этом смысле никакого суверенитета у Украины нет и не появится. Неразрешимые конфликты, к которым уже смело можно отнести и российско-украинское противостояние, скорее всего, разрешатся в новых геополитических условиях, в которых проблема Крыма и Донбасса может раствориться в куда более масштабной проблеме сохранения украинской государственности и государства в его нынешних границах.

В этом смысле период правления Владимира Зеленского может стать даже большим разочарованием, чем время, потраченное Петром Порошенко. Ведь у Зеленского и его партии «Слуга народа», получивших колоссальный кредит доверия населения, был настоящий карт-бланш на самые смелые дела. И сейчас этот кредит тратится на банальную возню за власть и ресурсы в стране, которой для окончательно краха и коронавирус ни к чему.