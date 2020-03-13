Эксперт оценил шансы Сандерса в президентской гонке после победы в Калифорнии

13.03.2020, 12:20, Новости дня

«Самое лучшее, что может сделать Сандерс для демократической партии, это свернуть свою предвыборную кампанию», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев, комментируя сообщения о победе сенатора-демократа Берни Сандерса в Калифорнии в «супервторник» 3 марта.

«Несмотря на победу в Калифорнии, отрыв Берни Сандерса от бывшего вице-президента Джо Байдена составляет около 150 голосов. 17 марта состоятся выборы во Флориде, в Джорджии, в других южных штатах, где по опросам общественного мнения Байден уверенно опережает Сандерса. Моделирование исхода этапа праймериз показывает, что при пропорциональном распределении голосов, если существующие тенденции сохранятся, Байден одержит победу примерно в двух к одному штату по отношению к Сандерсу. В таком случает Сандерс не догонит соперника по голосам», – считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Накануне стало известно, что сенатор Сандерс в «супервторник» 3 марта победил бывшего Байдена на первичных выборах (праймериз) Демпартии в Калифорнии. Об этом сообщила The New York Times по итогам подсчета данных с 94% избирательных участков. Если Сандерс набрал 34,3% голосов, то Байден – 27,6%.

Васильев отметил, что важно, в какой степени Сандерс готов продолжать президентскую гонку, в частности вести конфронтационную кампанию с Байденом на предстоящих дебатах. «В 2016 году между Берни Сандерсом и Хиллари Клинтон было острое политическое соперничество, замешанное на факторе личной неприязни. По отношению к Байдену Сандерс таких чувств не испытывает», – сказал собеседник.

Он добавил, что Сандерса начинают прессинговать, чтобы он снял свою кандидатуру и вышел из президентской гонки. «На него оказывают давление демократы, чтобы показать республиканцам, что они определились со своим кандидатом. Для победы над Трампом демократам нужно прекратить раздоры. Если Сандерс хочет помочь демократической партии, то самое лучшее, что он может сделать, это в той или иной форме свернуть свою кампанию», – заключил Васильев.

Добавим, что согласно последним подсчетам The New York Times, Байден по итогам всех праймериз и кокусов (собраний партийных активистов) заручился поддержкой 867 делегатов национального съезда демократов, Сандерс – 711 голосами. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о победах Байдена на праймериз и последствиях такого развития событий для США.